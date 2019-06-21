لسبب دنيء.. رجل يلقي بزوجته الحامل في الهاوية!

رمى سائح صيني زوجته الحامل من جرف صخري، ارتفاعه 34 مترا، أثناء رحلة استجمام في متنزه باتاي الوطني بتايلاند.

وذكرت صحيفة “بانكوك بوست”، أن الحادث وقع في 9 يونيو الجاري، عندما سافرت وانغ نان (32 عاما) مع زوجها شياو دونغ (33 عاما) في رحلة سياحية إلى تايلاند، وعثرت سائحة على وانغ ملقاة على الطريق في ذلك اليوم، واستدعت لها سيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى.

New post (Pregnant Chinese tourist survives cliff fall in Thailand) has been published on BangkokJack News – https://t.co/47neiWvyohpic.twitter.com/VNEQ4PFvkj — Bangkok Jack News (@georgewilluk) 10 июня 2019 г.

وأخبرت وانغ الأطباء، أنها سقطت بطريق الخطأ من الهاوية. ولحسن الحظ أصيبت وانغ بعدة كسور في الفخذين واليدين والرقبة ولكن جنينها لم يصب بأذى.

واشتبه أفراد الشرطة بوجود أمر ما وراء الحادث، بسبب السلوك الغريب لزوجها شياو في المستشفى. لكن وانغ أخبرت الشرطة، أثناء غياب زوجها عن المستشفى، بأنه هو الذي دفعها إلى الهاوية عندما رفضت سداد ديونه من المال الذي ورثته.

كما أبلغت الشرطة أن زوجها هددها بالقتل إذا أخبرت أي شخص بما حدث لها.

وألقت الشرطة القبض على شياو في 17 يونيو الجاري، عندما جاء إلى المستشفى لزيارة زوجته. واتضح أن الزوجين يملكان أعمالا تجارية مشتركة، لكن جميع الأصول كانت ملكا لوانغ. وعندما عجز زوجها عن سداد الديون طلب منها المساعدة فوافقت على إعطائه نصف المبلغ فقط، وهذا ما أغضبه.

ووجهت الشرطة، التي طلبت من المحكمة إذنا بتمديد اعتقاله، تهمة محاولة القتل العمد للزوج. فيما الأخير ينكر هذا الاتهام جملة وتفصيلا.

المصدر: لينتا. رو