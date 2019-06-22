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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين للحوثيين

كل الوطنآخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 12:21 صباحًا
التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين للحوثيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرة أطلقهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وأوضح المالكي، أن “كلا الطائرتين دون طيار ورصد إطلاقهما من قبل الحوثيين من محافظة صنعاء واعترضتا ودمرتا داخل الأجواء اليمنية”.

وبين أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد “الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

يذكر أن التحالف العربي أكد أمس الخميس اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غربي المملكة، مشيرا إلى أن “الحوثيين يحاولون استهداف المنشآت والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة”.

المصدر: واس

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2019-06-22
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