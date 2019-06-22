أبرزها خفض الوزن.. فوائد صحية مدهشة للكركديه

للكركديه فوائد صحية عدة منها أنه يمكنه خفض ضغط الدم، كما يساعد في تخفيف مشكلات الجهاز الهضمي والمناعي المضطرب ويعالج أمراض الكبد.

ووفقًا لموقع “أورجانيك”، يساعد الكركديه على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وفقدان الوزان، كما يحسن الحالة المزاجية للفرد، خاصة أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين “سي”.

والكركديه مشروب قليل السعرات الحرارية بصورة طبيعية، كما يخلو من الكافيين، ويحتوي على معادن: الحديد، والكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والزنك، والصوديوم، وفيتامينات “بي”، كما أنه مصدر جيد لـ”الأنثوسيانين”.

والكركديه مفيد للغاية لفقدان الوزن، كما أكدت العديد من الدراسات، التي أوضحت أنه يقلل من امتصاص الجلوكوز والنشا.