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ملياردير يدفع أكثر من 14 مليون دولار سنويًّا رسومًا دراسية لطلاب جامعة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 1:57 مساءً
ملياردير يدفع أكثر من 14 مليون دولار سنويًّا رسومًا دراسية لطلاب جامعة

تبرع ملياردير صيني، بدفع تكاليف دراسة طلاب جامعيين في جامعة شانتو بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، بدءًا من الدفعة المقبلة عام 2019.

ويعدّ الملياردير لي كاشينغ من أثرى أثرياء هونغ كونغ، وقد تعهد بدفع الرسوم الدراسية لفئة من طلاب الجامعات الصينية من خلال مؤسسته الخيرية، وسيكلفه 100 مليون يوان (14.4 مليون دولار) سنويًّا.

وستغطي مؤسسة “لي كاشينغ” الرسوم الدراسية كاملة لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات للطلاب الجامعيين.

وقالت المؤسسة في بيان: “نأمل في أن يخفف هذا المخطط من الأعباء المالية على العائلات، ويشجع على متابعة المصالح الشخصية، ومواصلة التعلم لإعداد الخريجين بشكل أفضل لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي المتزايد التعقيد”.

وتقدر مجلة “فوربس” ثروة لي البالغ من العمر 90 عامًا، بـ 30.4 مليار دولار، ويحتل المرتبة 28 في قائمة الأثرياء.

وبدأ لي رحلته بعمل كنّاس في مصنع، وهو الآن أبرز قادة الأعمال في آسيا ويحظى باحترام كبير. وهو يحمل استثمارات كبيرة في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك العقارات والاتصالات، والنفط والغاز، من خلال شركتين قابضتين مقرهما هونغ كونغ، وشركة سك هاتشيسون القابضة المحدودة، وشركة تشيونغ كونغ العقارية القابضة.

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2019-06-22 2019-06-22
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