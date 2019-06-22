تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السديس : المملكة دولة الريادة والإحسان في كفالة حقوق الإنسان كل الوطن د. مشاري النعيم :هل هناك رؤية عمرانية في القرآن؟ كل الوطن فرنسا: قتلى في حريق وسط باريس كل الوطن د.زينب الخضيري : مدن قزحية الروح كل الوطن ملياردير يدفع أكثر من 14 مليون دولار سنويًّا رسومًا دراسية لطلاب جامعة كل الوطن كثرة تناول الأطعمة المصنّعة خلال الحمل قد يصيب الأطفال بالتوحّد كل الوطن أبرزها خفض الوزن.. فوائد صحية مدهشة للكركديه كل الوطن هيئة حقوق الإنسان: تقرير كالامار لا يتوافق مع القواعد العالمية للمقررين كل الوطن القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده كل الوطن (مرحباً ألف في عسير) ينطلق بـ 194 فعالية ومشاركة 10 جهات
» » فرنسا: قتلى في حريق وسط باريس

فرنسا: قتلى في حريق وسط باريس

كل الوطنآخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 2:15 مساءً
فرنسا: قتلى في حريق وسط باريس

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بحريق اندلع في مبنى سكني وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، أن 27 شخصا آخرين أصيبوا نتيجة الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من ستة طوابق.

وحسب المتحدث، يقع المبنى المتضرر في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-06-22
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن