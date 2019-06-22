بالفيديو.. أمير كرارة من الاستاد: “باشا مصر” يردد “النشيد الوطني”

شهدت مدرجات ستاد القاهرة مساء أمس الجمعة 21 يونيو الجاري، تواجد العديد من الفنانين للاحتفال بافتتاح أهم حدث كروي في إفريقيا، ومتابعة حفل الافتتاح.

كان من بين الفنانين الذين حرصوا على تشجيع منتخب مصر من الاستاد، أمير كرارة، الذي نشر فيديو على حسابه الشخصي على Instagram أثناء ترديد الجماهير للنشيد الوطني وعلق عليه بكلمة “تحيا مصر”.

View this post on Instagram تحيا مصر🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪 A post shared by Amir Karara ابو سليم (@karara.amir) on Jun 22, 2019 at 2:20am PDT

ظهر “باشا مصر” وقد ارتدى “فانلة” المنتخب، واستعرض الحضور حوله في المدرجات، الذين بدا واضحا على وجوههم وأدائهم الحماس الشديد.

يذكر أن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أقيم مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتحت البطولة بمباراة منتخب مصر ونظيره زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه محمود تريزيجيه في الشوط الأول من أحداث المباراة.

يعرض حاليا لأمير كرارة فيلم “كازابلانكا” ويشاركه البطولة غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.