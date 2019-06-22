موضة اللون الاصفر ترسم مجموعات أزياء ريزورت 2020 ونصائح لتنسيقه

طرحت دور الأزياء العالمية جديدها من مجموعات أزياء العطلات (ريزورت 2020)، وبإلقاء نظرة سريعة عليها سنلاحظ نجاح اللون الأصفر في تصدر مشهد الموضة مجددًا بعد أن كان نجم عروض الأزياء الجاهزة والكوتور لموسم ربيع وصيف 2019.

– جربي تنسيق الفستان الأصفر بموديل القميص Shirt dress والمزين بطبعات الورود مع حزام أحمر عريض على غرار عارضة أنطونيو ماراس Antonio Marras وأكملي اللوك بإنتعال صندال بلاتفورم بنعل من القش الرائج.

– شكلا اللونين الأصفر والوردي المبودر ثنائيًا رائعًا في مجموعات ريزورت 2020، فرأينا إحدى عارضات كارولينا هيريرا متألقة بفستان أصفر مؤلف من طبقات نسق مع حذاء مدبب pointy shoes باللون الوردي، كما أحببنا المعطف الصيفي الأصفر الذي لائمته علامة Akris مع توب أصفر وبنطال وردي واسع الأرجل.

– لا تترددي في إعتماد الأصفر في كامل طلتك وأستوحي من أناقة عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia التي نسقت بليزر طويل أشبه بالمعطف مع توب وبنطال رياضي باللون الأصفر الصارخ وتممي اللوك بإنتعال حذاء رياضي أبيض.

– على طريقة عارضة دينيس باسو Dennis Basso، جربي تنسيق التنورة الصفراء المبودرة غير متماثلة الأطراف مع بلوزة حريرية مطبعة بألوان هادئة، وأنتعلي صندال أبيض يكشف عن جانب كبير من القدم لتطيلي قامتك.

– اكسري حدة اللون الأصفر الصارخ بتنسيق بنطال أصفر يتسع تدريجيًا وصولًا إلى الحافة مع قميص أسود بنصف أكمام وزيني الخصر بحقيبة Belt سوداء أو تجرئي ولائمي البلوزة الصفراء مع بنطال بني من وحي إطلالة عارضة ساشين آند بابي Sachin & Babi.