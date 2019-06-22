تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن موضة اللون الاصفر ترسم مجموعات أزياء ريزورت 2020 ونصائح لتنسيقه كل الوطن أمضى الملك عبدالعزيز جانباً من حياته فيه.. قصر خزام بالسعودية و”كنوزه” كل الوطن فوائد الثوم للشعر ستفاجئك جداً كل الوطن ترتيبات ضخمة في البيت الأزرق لاستقبال محمد بن سلمان كل الوطن عابد فهد: الدراما السورية عادت إلى عزّها بسبب مكانتها في العالم العربي كل الوطن القبض على 5 متهمين تخصصوا في سرقة عملاء البنوك كل الوطن اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب غدًا كل الوطن شركة أرامكو توتال تعلن عن وظائف تقنية وإدارية شاغرة كل الوطن 4 نقاط في جسمكِ إن دلّكتها، ستعزز نمو شعركِ وتمنعه من التساقط كل الوطن رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل الرسمية لا تريد السلام
» » موضة اللون الاصفر ترسم مجموعات أزياء ريزورت 2020 ونصائح لتنسيقه

موضة اللون الاصفر ترسم مجموعات أزياء ريزورت 2020 ونصائح لتنسيقه

كل الوطنآخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 7:22 مساءً
موضة اللون الاصفر ترسم مجموعات أزياء ريزورت 2020 ونصائح لتنسيقه

طرحت دور الأزياء العالمية جديدها من مجموعات أزياء العطلات (ريزورت 2020)، وبإلقاء نظرة سريعة عليها سنلاحظ نجاح اللون الأصفر في تصدر مشهد الموضة مجددًا بعد أن كان نجم عروض الأزياء الجاهزة والكوتور لموسم ربيع وصيف 2019.

– جربي تنسيق الفستان الأصفر بموديل القميص Shirt dress والمزين بطبعات الورود مع حزام أحمر عريض على غرار عارضة أنطونيو ماراس Antonio Marras وأكملي اللوك بإنتعال صندال بلاتفورم بنعل من القش الرائج.

– شكلا اللونين الأصفر والوردي المبودر ثنائيًا رائعًا في مجموعات ريزورت 2020، فرأينا إحدى عارضات كارولينا هيريرا متألقة بفستان أصفر مؤلف من طبقات نسق مع حذاء مدبب pointy shoes باللون الوردي، كما أحببنا المعطف الصيفي الأصفر الذي لائمته علامة Akris مع توب أصفر وبنطال وردي واسع الأرجل.

– لا تترددي في إعتماد الأصفر في كامل طلتك وأستوحي من أناقة عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia التي نسقت بليزر طويل أشبه بالمعطف مع توب وبنطال رياضي باللون الأصفر الصارخ وتممي اللوك بإنتعال حذاء رياضي أبيض.

– على طريقة عارضة دينيس باسو Dennis Basso، جربي تنسيق التنورة الصفراء المبودرة غير متماثلة الأطراف مع بلوزة حريرية مطبعة بألوان هادئة، وأنتعلي صندال أبيض يكشف عن جانب كبير من القدم لتطيلي قامتك.

– اكسري حدة اللون الأصفر الصارخ بتنسيق بنطال أصفر يتسع تدريجيًا وصولًا إلى الحافة مع قميص أسود بنصف أكمام وزيني الخصر بحقيبة Belt سوداء أو تجرئي ولائمي البلوزة الصفراء مع بنطال بني من وحي إطلالة عارضة ساشين آند بابي Sachin & Babi.

رابط مختصر
2019-06-22 2019-06-22
أزياء وأكسسوارات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن