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“موسم جدة” يقدم باكورة من المبادرات لنشر المرح والثقافة

والقيم الإيجابية للأطفال

كل الوطنآخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 7:35 مساءً
“موسم جدة” يقدم باكورة من المبادرات لنشر المرح والثقافة

يقدم موسم جدة باكورة من المبادرات يحظى بها الأطفال باهتمامٍ بالغٍ من قبل اللجنة المنظمة , حيث خصص لهم الكثير من العروض الشيقة والمتنوعة، التي ستقام في عددٍ من وجهات الموسم الخمس.

وتوّفر مبادرات الموسم لهذه الشريحة الغالية من المجتمع أجواء حافلة بالمرح والمتعة تجعل من صيف جدة ذكرى جميلة لهم ، ومنها ما تحتضنه الواجهة البحرية من سلسلة العروض الكرتونية , إلى جانب تجربة الملاهي المائية ، والعروض الترفيهية التعليمية العديدة ، واستمتاع الأطفال بالتعلم بإطلاق العنان لمخيلاتهم الواسعة عبر استخدام الألعاب الشهيرة وتقديم العروض الحية لعدد من الشخصيات المعروفة.

وركزت المبادرات على عنصر المغامرات المليئة بالفكاهة والتشويق، وإبراز تحديات الأطفال الحماسية في تنمية مهارات الرسم والابداعات والهوايات المختلفة.

ويُعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي تهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.

ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.

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2019-06-22 2019-06-22
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