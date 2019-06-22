قصة مبهرة.. كلبة تنتظر صاحبها خارج مركز الشرطة لأكثر من عام

قصة جديدة مبهرة توثق الوفاء النادر الذي يتمتع به الكلاب، حيث أثارت كلبة تسمى “ذاب شيلا”، إعجاب الملايين في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، بعدما علموا بأنها تنتظر، بصبر كبير، صاحبها خارج مركز للشرطة المحلية في الأرجنتين، منذ القبض عليه قبل أكثر من عام.

ووفقًا لموقع “أوديتي سنترال”، خرجت “شيلا” إلى أحد مراكز الشرطة العاصمة “بيونس آيرس”، بعد القبض على صاحبها بتهمة الاعتداء في العام الماضي، وسارت خلف الدورية، التي كانت تنقل صاحبها وعند وصولها لم تغادر قط.

ولاحظ الضباط وجود “شيلا”، فبدأ بعضهم يجلب الطعام لكسب ثقتها، حتى أصبحت تأكل وتنام في المكان، وفي بعض الأحيان ترافق مقدمي الرعاية في الدوريات، لكنها دائمًا تعود للمكان ذاته انتظارا لصاحبها.

وقال النائب المفوض خوان خوسيه مارتيني، إن “شيلا” صاحبة تقف خارج المبني دائما، وكسبت حب الجميع على الفور.

وأعجب ضباط الشرطة بإخلاص “شيلا”، وبحبها لمالكها لدرجة أنهم قرروا السماح لها بقضاء بعض الوقت معه، وبالنوم خارج زنزانته من وقت لآخر، فيقول أحد رجال الشرطة: “تذهب لرؤية مالكها وتنام داخل مركز الشرطة.. إنه أمر جميل”.

وتعرضت “شيلا”، منذ أشهر، لهجوم من قبل كلب آخر، وكانت بحاجة لعناية طبية، فأنقذها موظفو الشرطة، ونقلوها للمستشفى لـ15 يومًا حتى شفيت تمامًا، وعادت لمكان الانتظار.

وقال نائب المفوض مارتيني: “عندما يخرج مالكها ستعود للمنزل وسنتفقدها، ولا تزال (شيلا) تنتظره، رغم أنه يقضي عقوبة السجن 3 سنوات ونصف، ونحن نعتني بها جيدًا ويمكنها رؤية مالكها من وقت لآخر”.