خل التفاح لعلاج تساقط الشعر

يعتبر خل التفاح من أكثر المكونات الطبيعية استخداماً على نطاق واسع، سواء في أغراض الطهي، أو كعلاج لبعض الأمراض، أو الاستفادة من فوائد خل التفاح للشعر في علاج الكثير من مشاكل الشعر.

أثبتت الدراسات الامريكية أن الشعر الرقيق هو نتيجة لجفافه مما يجعله شعر جاف ، ولعلاج هذه الظروف يمكن تناول كوب واحد من مزيج الخل التفاح مع ½ أونصة من إكليل الجبل و زيت الزيتون 1 كوب . يمكن اضافة الخل على شعرك مع الحفاظ عليه لمدة 60 دقيقة . يمكن شطف الخل مع على الشعر . كرر هذا الإجراء 3 مرات في الأسبوع ليعمل على رطوبة شعرك ولتحقيق التوازن في مستويات الحموضة في فروة الرأس .

يمكنك استخدام خل التفاح لمنع تساقط الشعر بفضل احتوائه على الحموضة و الوظائف المضادة للجراثيم. مستوى الحموضة في الخل يمكن أن يساعد في عودة التوازن PH على فروة الرأس، والتي قد تكون مدمرة بسبب مستوى القلوية العالية الذي تحتويه العديد من منتجات الشعر مثل الشامبو و البلسم فإذا كانت فروة الرأس والشعر تتعرض إلى القلويات كثيرا، فيمكن لجدائل الشعر التكسر بسهولة، و تصبح هشة، و يتسبب في تساقط الشعر .

إذا كنتِ ترغبين في استخدام خل التفاح لـ نمو الشعر و العلاج، يجب استخدامه في خليط و احذري من استخدامه خام لأن تطبيق خل التفاح مباشرة في الرأس يمكن أن يؤدي إلى مخاطر أمراض الحساسية و التهيج، و غيرها من الآثار الجانبية.

اخلطي 1/3 كوب من الخل مع 1 لتر من الماء استخدام هذا الخليط لعلاج فروة الرأس و الشعر مرة كل 2 أسابيع أو في أي وقت كنتِ تشعري أن شعرك يحتاج لعلاج اضافي كل ما عليكِ هو تدليك الخليط على فروة رأسك جيدا لمدة 3 دقائق، ثم يلف بمنشفة دافئة لمدة 15 دقائق و يغسل الشعر مثل المعتاد.