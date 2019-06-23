تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن صلاح عبد الله يحرج الفنانة شريهان على “تويتر” كل الوطن فتح وحماس: ترامب يبتز العرب بشكل مهين عبر الشق الاقتصادي من “صفقة القرن” كل الوطن “المطلق” للأزواج: يجب أن نُشعِر نساءنا أنهنّ جميلات دون مكياج كل الوطن الشؤون البلدية والقروية: تحوّل تدريجي نحو الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والحدائق كل الوطن للمرة الأولى .. واشنطن تعلن تفاصيل “صفقة القرن” كل الوطن خطة أمريكية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بـ50 مليار دولار.. فما تفاصيلها؟ كل الوطن فظيع.. تهشّم رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها كل الوطن “صفقة القرن”: الإدارة الأمريكية تعرض خطتها للشرق الأوسط في البحرين كل الوطن خل التفاح لعلاج تساقط الشعر كل الوطن قصة مبهرة.. كلبة تنتظر صاحبها خارج مركز الشرطة لأكثر من عام
» » “صفقة القرن”: الإدارة الأمريكية تعرض خطتها للشرق الأوسط في البحرين

“صفقة القرن”: الإدارة الأمريكية تعرض خطتها للشرق الأوسط في البحرين

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 12:05 صباحًا
“صفقة القرن”: الإدارة الأمريكية تعرض خطتها للشرق الأوسط في البحرين

كشفت الإدارة الأمريكية بعض تفاصيل ما وصفته بمبادرة الشرق الأوسط التي عرفت إعلاميا باسم بصفقة القرن، والتي تتضمن تخصيص مبلغ 50 مليار دولار لتمويل استثمارات في الأراضي الفلسطينية.

وستتضمن الخطة المثيرة للجدل إنشاء ممر يربط المناطق الفلسطينية، وكذلك إنشاء صندوق استثماري عالمي لتمويل إصلاح الاقتصاد الفلسطيني.

وسيقوم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعرض الصفقة على الحاضرين في مؤتمر دولي يعقد يومي 25 و26 يونيو /حزيران في العاصمة البحرينية المنامة بحضور عدة دول خليجية ومن بينها السعودية.

وقال كوشنر في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن إدارة ترامب تأمل بأن تغطي دول أخرى ،وبشكل أساسي دول الخليج الغنية، ومستثمرو القطاع الخاص قدرا كبيرا من هذه الميزانية.

وربط تنفيذ بنود الصفقة بالتوصل إلى اتفاق سياسي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن الفلسطينيون أنهم سيقاطعون المؤتمر، وقد جمدوا اتصالاتهم مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017.

ويصف البيت الأبيض صفقة القرن بأنها “تاريخية”، وقال إنها قادرة على إجراء تحول جذري في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفتح صفحة جديدة في التاريخ الفلسطيني وإجراء نقلة نوعية في الاقتصاد كفيلة بتأمين مليون فرصة عمل.

وأضاف البيت الأبيض أن بنكا دوليا سيشرف على العمليات الاقتصادية لقطع الطريق على الفساد.

وقال البيت الأبيض إنه قرر عدم دعوة الحكومة الإسرائيلية نظرا لعدم تواجد السلطة الفلسطينية في المؤتمر ليشارك بدلا من ذلك وفد صغير من قطاع الأعمال الإسرائيلي.

ويأتي الكشف عن الخطة بعد مناقشات استمرت عامين وتأخير في الكشف عن خطة أوسع للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

رابط مختصر
2019-06-23 2019-06-23
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن