فظيع.. تهشّم رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها

تلجأ النساء عادة إلى الكثير من الطرق، لجذب انتباه شريكها، فمنهن من تهتم بشكلها، ومنهن من تظل بجواره طوال الوقت للاهتمام به، ومنهن من تختار التجاهل ظنا أنها ستجذبه إليها بتجاهلها له، لكن هذه السيدة لجأت إلى ما لا يمكن لأحد توقعه، حيث قررت تهشيم رأس طفلها لجذب انتباه شريكها.

وأقدمت أم بريطانية تدعى كيم فروست، تبلغ من العمر 37 عاما، على تحطيم جمجمة طفلها البالغ من العمر 6 أشهر فقط، والتقطت مقطع فيديو لها، وهي ترتكب جريمتها لترسله إلى شريكها، الذي كانت تربطها علاقة متوترة به.

وأصيب شريك فروست بصدمة كبيرة وأبلغ رجال الشرطة عن فعلتها، ليتم القبض عليها ونقل الرضيع إلى المستشفى، حيث تبين أنه مصاب بكسور في الجمجمة وتورم في المخ، وقال الأطباء إن إصاباته تعادل الإصابات التي يتعرض لها الشخص في حادث سيارة، أو سقوطه من نافذة الطابق الأول.

وخضعت الأم للمحاكمة حيث حكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات، وذلك بعدما اعترفت بقسوتها على الطفل وإهمالها له.

وقال القاضي مايكل فاولر، خلال المحاكمة: “أنا مقتنع بأنك مذنبة بالإهمال، وأن الإصابات الخطيرة التي عانى منها الضحية تفاقمت بسبب فشلك في الحصول على المساعدة الطبية، ومن الواضح أيضا أنك أهملت الطفل للبحث عن الرجل الذي كنت على علاقة معه في ذلك الوقت واكتساب اهتمامه”.

وبالرغم من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الطفل إلا أنه نجح في تجاوزها، حيث تحسنت حالته ويتم رعايته الآن من قبل أسرة أخرى.