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فتح وحماس: ترامب يبتز العرب بشكل مهين عبر الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 1:50 صباحًا
فتح وحماس: ترامب يبتز العرب بشكل مهين عبر الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”

رفضت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان ما أعلنه البيت الأبيض في بيان مصور عن الشق الاقتصادي من صفقة القرن والذي سيتم الإعلان عنه، هذا الأسبوع، في مؤتمر البحرين.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح: “إن الادارة الأمريكية تقترح حلا قائما على استخدام المال العربي لقتل الطموحات السياسية للشعب الفلسطيني.

ودعا الجاغوب العرب أن لا يسمحوا للولايات المتحدة بابتزازهم بهذا الشكل المهين: وأن يقوموا عوضا عن ذلك بإعادة طرح المبادرة العربية للسلام وتوفير الغطاء المالي اللازم لتنفيذها.

بدوره أكد المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، أن تصريحات كوشنر ومقترحاته الاقتصادية، تكشف أهداف مؤتمر البحرين لتحويل قضية الشعب الفلسطيني إلى قضية إنسانية واقتصادية، بهدف تمرير صفقة القرن، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرفضون هذا، وسيواصلون نضالهم لإفشاله.

وأوضح القانوع أن الإدارة الأمريكية تواصل وهمها بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يقايض حقوقه ومقدساته بأي مشاريع وأموال.

يذكر أن البيت الأبيض كشف، عبر بيان السبت، أنّ أول مرحلة من مبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن” تشمل استثمارات بنحو 50 مليار دولار في غزة والضفة الغربية وللفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان، سيكون نصفها من نصيب هذه الدول الثلاث.

المصدر: معا

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