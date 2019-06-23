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صلاح عبد الله يحرج الفنانة شريهان على “تويتر”

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 2:06 صباحًا
صلاح عبد الله يحرج الفنانة شريهان على “تويتر”

أحرج الفنان صلاح عبد الله زميلته الفنان القديرة شريهان بسؤالها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سبب حذفها له من قائمة أصدقائها على هذا التطبيق. ووجّه عبد الله سؤالا لشريهان قال فيه: “لأنك غالية عليا قوي حسألك… لغيتي المتابعة ليه يا شيري؟!”.

من جهتها، أعربت شريهان عن شعورها بالإحراج من سؤال صلاح عبد الله، وأوضحت السبب بتغريدة على “تويتر”، قالت فيها: “ولأنك غالي عندي أنا جدا وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك وبكتير، وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبرضه جدا حرد عليك بمنتهى الصراحة، قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة الـ”سوشيل ميديا” والحقيقة أنني في طريقي لإغلاقها تماما وكنت أحتاج لمتابعة ابنتي لؤلؤة”.

المصدر: “تويتر”

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2019-06-23 2019-06-23
فنون ونجوم
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