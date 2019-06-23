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الخطوط السعودية تتفادى التحليق فوق خليج عمان ومضيق هرمز

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 10:02 صباحًا
الخطوط السعودية تتفادى التحليق فوق خليج عمان ومضيق هرمز

كل الوطن – متابعات: أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أنها قررت تفادي التحليق عبر أجواء مضيق هرمز وخليج عمان في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج بسبب إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة.

وقالت الخطوط السعودية على “تويتر”، إنها “اتخذت إجراء احترازيا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني، وأكثر أمانا لسلامة الطيران”، مؤكدة أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول رحلاتها.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قبل أيام على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

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2019-06-23
عربي ودولي
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