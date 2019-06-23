عبد المجيد عبدالله: كل ما أثير عن صحتي “كلام فاضي” وهذا ما أعاني منه

حل النجم السعودي الفنان عبد المجيد عبدالله ضيفاً على الإعلامي علي نجم في برنامج “كسرة روتين” عبر أثير المارينا اف.ام في لقاء هو الأول للفنان المخضرم منذ فترة ليؤكد لجمهوره أنه بصحة جيدة نافياً بذلك ما أثير حول حالته الصحية ومؤكداً أن ما أثير حول وضعه الصحي “كلام فاضي”. وأضاف ” كل ما في الأمر مشكلة بالأذن الوسطي ما عطلني قليلاً عن حفلاتي ربما ذلك السبب في ما أثير من شائعات”.

وأشار إلى أنه متواصل مع جمهوره من خلال السنغل مثل “الله عليك” و”خايف أحبك” وغيرهما وأنه غاب من الحفلات الفترة الماضية لسفره للاطمئنان على صحته وقال “التهاب الأذن الذي أعاني منه لا علاج له واعتدت عليه”. وقال إن طبيبه أبلغه ان الكثير من الموسيقيين يعانون من هذا المرض لاسيما الفنان محمد عبده ولكن بدرجة أقل موضحاً أنه رغم ذلك وفي ذروة أزمته النفسية استطاع أن ينجز.

وحول ألبومه الجديد أوضح عبد المجيد” لدي مجموعة أغنيات والعديد من الأفكار بصدد دراستها بالتعاون مع نخبة من الشباب الجدد”، بالإضافة إلى تعاونه مع تركي وياسر وأحمد الهرمي وعبدالقادر الهدهود.

أما عن سنغل “شكراً على هذه التجربة” أوضح ” هذه الأغنية سرب الديمو الخاص بها ولا أعرف من الذي أقدم على تسريبها. وكان يفترض طرحها مع مجموعة أغنيات ولكنني اضطررت لطرحها الآن بصورتها النهائية.

وعن حرصه على التعاون مع الأمير تركي بن عبد الرحمن أوضح ” الأمير تركي هو صديق وفنان موهوب أعتبره توأمي. كما أن هناك العديد من الفنانين الذين تعاونت معهم وبيننا توأمة بالإضافة إلى الشباب الجدد الذين يميزهم الإبداع وتغيير المفردة ويجب علينا أن نواكب كل جديد ،أتمنى أن نواكب الجيل الجديد المنفتح والتعلم منهم”.

وشدد عبدالمجيد على ضرورة أن يغرد الفنان خارج سرب الأغنية التقليدية معتبراً أنها انتهت وقال” الأغنية التقليدية ماتت مع تغير الأدوات والشعر والجملة اللحنية “، مؤكداً أنه لن ينتج شيئاً بقالب قديم إنما يقدمه بروح جديدة ويستوحي ويفرز العمل بشيء ثاني معتبراً نفسه من الفنانين الذين استطاعوا تغيير أساس الأغنية من حيث الكلمات والألحان وجرأة إدخال آلات مؤكداً أنه من أول الفنانين الذين أدخلوا الكيبورد في الثمانينيات.

المصدر: سيدتي