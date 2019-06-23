تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن وزراء المالية العرب يعلنون التزامهم بدعم فلسطين كل الوطن طرق علمية للتخلص من القلق.. تعرف عليها كل الوطن درّة: أنا الفنّانة الوحيدة التي لم تخضع لجراحة تجميل في الأنف كل الوطن خبير ينصح باستهلاك 5 فواكه لمنع تساقط الشعر! كل الوطن زوجة الممثل المصري المنتصر بالله تكشف عن حاله كل الوطن المملكة تكشف مزايا الإقامة المميزة في السعودية كل الوطن المصمّمة نورة الصايغ: العباءة جزء أساسي من حياة المرأة السعودية كل الوطن إثيوبيا: مقتل قائد الجيش ورئيس إقليم أمهرا في محاولة انقلابية كل الوطن عبد المجيد عبدالله: كل ما أثير عن صحتي “كلام فاضي” وهذا ما أعاني منه كل الوطن شيخ الأزهر: محمد صلاح “قدوة متميزة للشباب”
» » المملكة تكشف مزايا الإقامة المميزة في السعودية

المملكة تكشف مزايا الإقامة المميزة في السعودية

عبر منصة

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 4:22 مساءً
المملكة تكشف مزايا الإقامة المميزة في السعودية

كل الوطن – واس: بدأ مركز الإقامة المميزة اليوم، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” saprc.gov.sa.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية ” سابرك ” saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.

المصدر: الخارجية السعودية

رابط مختصر
2019-06-23
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن