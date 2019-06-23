تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن وزراء المالية العرب يعلنون التزامهم بدعم فلسطين كل الوطن طرق علمية للتخلص من القلق.. تعرف عليها كل الوطن درّة: أنا الفنّانة الوحيدة التي لم تخضع لجراحة تجميل في الأنف كل الوطن خبير ينصح باستهلاك 5 فواكه لمنع تساقط الشعر! كل الوطن زوجة الممثل المصري المنتصر بالله تكشف عن حاله كل الوطن المملكة تكشف مزايا الإقامة المميزة في السعودية كل الوطن المصمّمة نورة الصايغ: العباءة جزء أساسي من حياة المرأة السعودية كل الوطن إثيوبيا: مقتل قائد الجيش ورئيس إقليم أمهرا في محاولة انقلابية كل الوطن عبد المجيد عبدالله: كل ما أثير عن صحتي “كلام فاضي” وهذا ما أعاني منه كل الوطن شيخ الأزهر: محمد صلاح “قدوة متميزة للشباب”
» » زوجة الممثل المصري المنتصر بالله تكشف عن حاله

زوجة الممثل المصري المنتصر بالله تكشف عن حاله

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 2:30 مساءً
زوجة الممثل المصري المنتصر بالله تكشف عن حاله

نفت زوجة الممثل المصري المنتصر بالله رياض عبد السيد صحة الأخبار المتداولة حول وفاته، معربة عن استيائها من انتشار هذه الشائعات.

وأكدت عزيزة كساب زوجة الممثل الشهير في مداخلة هاتفية مساء السبت مع الإعلامي سيد علي على قناة “الحدث اليوم” أن الفنان يخضع حاليا لرعاية صحية مكثفة بناء على طلب الطبيب حتى يشفى تماما.

وأضافت أن الأخبار الزائفة المتداولة حول زوجها سببت لها متاعب صحية، منددة بافتقار ناشري الأخبار للأخلاق النبيلة، وداعية إلى انشاء جهاز رقابي يتتبع مصادر الشائعات.

وقالت إن مثل هذه الشائعات تترك أثرا سيئا في أوساط الفنانين، متسائلة: “من المسؤول عن إطلاق الشائعات؟”.

وكانت شائعات انتشرت في الأيام الأخيرة قد تحدثت عن وفاة الممثل المصري قبل أن ينفي الناقد طارق الشناوي صحتها على “فيسبوك” بالقول “إلى مروجي الشائعات، الحمد الله المنتصر بالله بخير، شفاه الله وعافاه”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

رابط مختصر
2019-06-23 2019-06-23
فنون ونجوم
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن