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درّة: أنا الفنّانة الوحيدة التي لم تخضع لجراحة تجميل في الأنف

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 2:43 مساءً
درّة: أنا الفنّانة الوحيدة التي لم تخضع لجراحة تجميل في الأنف

نفت الفنانة التونسية درة الشائعات المتداولة حول خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، مؤكدة أنها تتمنى خوض المغامرة، لأنها الفنانة الوحيدة التي لم تقدم على هذا الأمر، ولكنها تخاف من المساس بوجهها، كما اعترفت بأنها ترتدي العدسات اللاصقة للتغيير فقط، ولكنها تفضل دومًا لون عينيها الأصلي.

درة ظهرت بشكل مختلف أثناء حفل إطلاق الحملة الدعائية لإحدى شركات تسويق العدسات اللاصقة، وتلقت سؤالًا مباشرًا من الدكتور محمد الطليب، حول سر خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، قائلًا: ليش ساويتي تجميل في أنفِك كنت أحلى.

أنفي زي ما هو

وعلى الفور ردت درة بالنفي وقالت: والله يا ريت بس بخاف أعمل في أنفي ووشّي.. أصلًا تقريبًا أنا الوحيدة اللي أنفي زي ما هو، ونبهها أكثر من شخص إلى أنّ زميلتها نيللي كريم لم تخضع لجراحات تجميل، كما ادّعى البعض أنها خضعت لجراحة تجميل في بداية مشوارها الفني، ولكنها لم تعقّب عليهم.

العدسات اللاصقة من باب التغيير

وردًّا على سؤال حول ظهورها المتكرر بالعدسات اللاصقة، رغم أنّ مظهرها يكون أفضل دومًا باللون الطبيعي، قالت درة زروق: أرتدي العدسات اللاصقة من باب التغيير فقط، وليس بشكل دائم.

لمسات تجميل وليس جراحة

يُذكر أنّ درة أكدت سابقًا أنها لن تقدم على أية جراحات تجميل طالما أنّ وجهها خالٍ من العيوب، وقالت عبر تصريحات مصورة للإعلامي عمرو أديب: إذا استدعى الأمر ذلك بعد سنوات، فسوف أضع بعض اللمسات الجمالية فقط، وليس عملية تجميل بمعناها الحرفي.

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2019-06-23 2019-06-23
فنون ونجوم
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