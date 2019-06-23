درّة: أنا الفنّانة الوحيدة التي لم تخضع لجراحة تجميل في الأنف

نفت الفنانة التونسية درة الشائعات المتداولة حول خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، مؤكدة أنها تتمنى خوض المغامرة، لأنها الفنانة الوحيدة التي لم تقدم على هذا الأمر، ولكنها تخاف من المساس بوجهها، كما اعترفت بأنها ترتدي العدسات اللاصقة للتغيير فقط، ولكنها تفضل دومًا لون عينيها الأصلي.

درة ظهرت بشكل مختلف أثناء حفل إطلاق الحملة الدعائية لإحدى شركات تسويق العدسات اللاصقة، وتلقت سؤالًا مباشرًا من الدكتور محمد الطليب، حول سر خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، قائلًا: ليش ساويتي تجميل في أنفِك كنت أحلى.

أنفي زي ما هو