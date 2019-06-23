طرق علمية للتخلص من القلق.. تعرف عليها

مع الضغوطات التي أصبحت ملقاة على أعباء الكثيرين، أصبح يصاب البعض بـ”القلق” والتوتر ويؤثر الإجهاد على صحتهم بشكل سلبي.

وأوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” مجموعة من النصائح والطرق لتجنب القلق والتوتر والتغلب على آثاره السلبية وهي:

التنفس بعمق

التنفس بعمق يساعد في خفض مستوى التوتر بصورة كبيرة، كما يساعد في الاسترخاء والتركيز.

الابتعاد عن الشاشة

إذا كنت تشعر بقلق وتوتر حاول الابتعاد عن التعرض المستمر للشاشات سواء شاشة الحاسب أو الهواتف الذكية.

الموسيقى

الاستماع للموسيقى والأغاني المفضلة لديك يجعلك أكثر كفاءة في العمل حسب دراسات عديدة.

استرخاء العضلات

حاول الاسترخاء وإراحة عضلاتك حتى تشعر بسكينة وهدوء.

تمارين التمدد

عادة ما تساعد تمارين التمدد في تنشيط الجسد، خاصة أن الإجهاد يؤثر بالسلب على أداء الجسم.