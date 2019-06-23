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اتهامات بالتحرّش تعكر صفو المنتخب المصري

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 5:35 مساءً
اتهامات بالتحرّش تعكر صفو المنتخب المصري

اتهمت عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان أربعة من لاعبي منتخب مصر بالتحرش اللفظي بها، من خلال تعليقات على حسابها بتطبيق “إنستغرام”، ونشرت ما قالت إنه أدلة على ذلك عبر خاصية “ستوري”.

ووجهت مريهان الاتهام للرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي وأحمد حسن الموجودين ضمن تشكيلة مصر الحالية في كأس الأمم الإفريقية، المقامة على الأراضي المصرية، بملاحقتها على الإنترنت والتسابق من أجل الحديث معها.

وكتبت ميريهان: “عملت (ستوري) إمبارح واليوم كان جميل لحد ما ظهر عندي الناس دي اللي هما عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش.. وردة دخل كتبلي على الخاص بوكسينج هاها، وبعده الونش عملي علامة قلب ولحد كده عادي مفيش مشكلة، لحد ما لقيت واحد منهم داخل يقولي أنا هجيب رقمك وإنتي مش عارفة أنا مين ومينفعش حد يطنشني”. ورغم أنها ذكرت أن اللاعبين الذين راسلوها أربعة، عادت وتراجعت وقالت إنهم ثلاثة فقط، موضحة أن أيمن أشرف لم يرسل لها أي رسائل وشاهد “ستوري” فقط.

وشدد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على صحة الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، بشأن واقعة التحرش.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية، ظهر اليوم الأحد: “ما حدث ليس إشاعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة”.

وأضاف: “حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أغيري بتوجيه الجميع وطالبهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يثار”.

يذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، بعد أن استهل مشواره بالبطولة بفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف سجله اللاعب محمود تريزيغيه.

المصدر: وكالات

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2019-06-23 2019-06-23
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