تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “الميدوزا” تلتقط الحبار العملاق كل الوطن “أوفى الأصدقاء”.. كلب ينتظر صاحبة المتوفى بإصرار! كل الوطن اتهامات بالتحرّش تعكر صفو المنتخب المصري كل الوطن وزراء المالية العرب يعلنون التزامهم بدعم فلسطين كل الوطن طرق علمية للتخلص من القلق.. تعرف عليها كل الوطن درّة: أنا الفنّانة الوحيدة التي لم تخضع لجراحة تجميل في الأنف كل الوطن خبير ينصح باستهلاك 5 فواكه لمنع تساقط الشعر! كل الوطن زوجة الممثل المصري المنتصر بالله تكشف عن حاله كل الوطن المملكة تكشف مزايا الإقامة المميزة في السعودية كل الوطن المصمّمة نورة الصايغ: العباءة جزء أساسي من حياة المرأة السعودية
» » “الميدوزا” تلتقط الحبار العملاق

“الميدوزا” تلتقط الحبار العملاق

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 5:51 مساءً
“الميدوزا” تلتقط الحبار العملاق

نجح فريق من العلماء الأمريكيين، في اكتشاف “الحبار العملاق” في أعماق البحار بعد أن نصبوا كاميراتهم في خليج المكسيك تعمل بتقنية ” الميدوزا”.

والتقطت عدسة إحدى الكاميرات صور الحبّار العملاق ، في مهمة استمرت أسبوعين، مولها “المكتب الوطني لاستكشاف المحيطات والغلاف الجوي” الأمريكي.

واستخدم فريق البحث تقنية تُسمى “كاميرا القنديل” (ميدوزا)، لجذب الحيوانات البحرية التي تعيش في الأعماق، حيث لا تصل أشعة الشمس.

وأظهر التسجيل الذي تم على عمق 759 مترا حبارا عملاقا بطول 12 مترا.

وهذه المرّة الثانية فقط التي تستطيع عين بشرية رؤية هذه الفصيلة من الحبّار، فقد التقُطت صور آخر على مقربة من اليابان عام 2012.

وكالات

“الميدوزا” تلتقط الحبار العملاق
رابط مختصر
2019-06-23 2019-06-23
فيديوهاتمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن