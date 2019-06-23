فظيع.. في جريمة بشعة رجل يخدر زوجة شقيقه ويغتصبها

استغل شاب غياب شقيقه عن منزله، ونجح في تخدير زوجته بوضع المخدر لها في العصير حتى فقدت الوعي، وتمكن من اغتصابها وتصويرها في أوضاع مخلة من أجل ابتزازها؛ ليجبرها على مواصلة تلك العلاقة الآثمة.

لم تتردد الضحية في إبلاغ زوجها بما حدث فاستشاط غضباً، وأسرع إلى شقيقه وقتله بعدة طعنات نافذة، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة التي قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت بمعرفة ضباط مديرية أمن القاهرة، وتحت إشراف اللواء محمد منصور، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن بداية الواقعة جاءت بورود بلاغ من أهالي منطقة الدرب الأحمر جنوب العاصمة القاهرة يفيد بالعثور على جثة شاب في المنطقة، وتبين من خلال التحريات والفحص أن الجثة لشاب يُدعى «سامي. م»، صاحب «كشك سجائر»، وكشفت مناظرة الجثة أن الشاب مصاب بخمس طعنات متفرقة في الجسم.

وأوضحت المعاينة والمناظرة، أن سبب الوفاة طعنة غائرة في الفخذ، تسببت في قطع الشريان الرئيسي المغذي للدم، كما تبين وجود طعنة نافذة في الرأس، وعُثر بجوار الجثة على سلاح أبيض «مطواة»، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، وقوة مباحث الدرب الأحمر؛ لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في فحص الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، وآخر مشاهدات له، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، وأنه قتله بدافع الانتقام منه، بعد أن قام بتخدير زوجته وتعدى عليها جنسياً، وقام بتصويرها عارية؛ ليبتزها لاستمرار العلاقة المحرمة.

المصدر: سيدتي