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بالفيديو.. تفاصيل مكالمة ميريام فارس بهاني شاكر بشأن تصريحاتها عن مصر

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 10:31 مساءً
بالفيديو.. تفاصيل مكالمة ميريام فارس بهاني شاكر بشأن تصريحاتها عن مصر

في محاولة منها لحل الأزمة بينها وبين المصريين بعد تصريحاتها في المؤتمر الصحفي السابق لحفلها في مهرجان موازين، أجرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس اتصالا هاتفيا للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

أعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي.

وأشارت ميريام خلال المكالمة التليفونية أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وتم تحريف المعنى، مشيرة إلى أنه لايمكن لأحد المزايدة على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.

وكانت ميريام أصدرت بيانا تعتذر فيه للشعب المصري حول التصريحات التي تم فهمها بشكل غير صحيح. (التفاصيل)

يذكر أن ميريام فارس قالت في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان “موازين”: “قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)”.

يذكر أن ميريام فارس عادت لإحياء الحفلات في بداية 2019 بعد انقطاع لمدة عام بسبب مرضها.

بالفيديو.. تفاصيل مكالمة ميريام فارس بهاني شاكر بشأن تصريحاتها عن مصر
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2019-06-23 2019-06-23
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