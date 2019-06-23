هجوم إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها والحصيلة قتيل و7 جرحى

أفادت قناة “العربية”، مساء الأحد، بوقوع 7 إصابات ووفاة مقيم سوري في هجوم بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

حركة الطيران طبيعية

وأكدت العربية استئناف حركة الطيران في مطار أبها بعد وقفها لنحو ساعة كإجراء احترازي.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

هذا واستهدفت ميلشيا الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف “حوثي” بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.

وأدى المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة.

فيما طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.

وقال مجلس الأمن، في بيان: “نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية”، مديناً الهجوم بأشد العبارات. واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه “ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين”.