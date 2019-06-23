فنانة سعودية ترتدي حجابا عصريا يكشف خصلا من شعرها

وجه عدد من نشطاء مواقع التواصل انتقادات للفنانة السعودية جود عزيز بعد إعلانها قرارها ارتداء حجاب عصري يظهر ضفائر من شعرها.

ونشرت جود مقاطع مصورة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية الحجاب من دون أن يغطي كامل شعرها من الأمام، وهذا ما أثار عاصفة من الانتقادات بين متابعيها.

وقالت إحدى متابعاتها إن جود ارتدت الحجاب، كي تزيد عدد معجبيها.

فيما دعت متابعة أخرى: “الله يثبتها يا رب وإن شاء الله شوي شوي تعدل حجابها أهم شيء تغطي الشعر والرقبة دا هو الحجاب”.

@Joodaziz_ شفت سناب جود عزيز ولفت نظري شيء فيها ولا توقعت أنه فيها طريقة كلامها بالموضوع جدًا رائعة ومنطقية وتاخذ وتعطي بشكل صحيح وهالشيءنادرًا يكون موجود عند أحد من المشاهير حاليًا عندها استرسال رائع بالكلام وطريقة كلامها حلوة بعد اتوقع اختارت التخصص الصح لها الله يوفقها💘 — 🌌 (@c___10_) June 23, 2019

هذا وكانت جود عزيز قد قالت إنها اتخذت قرار ارتداء الحجاب الخارجي في ملبسها، بعدما عملت جاهدة على “تحجيب نفسها من الداخل”. وأضافت: “ترى الحجاب مو بس طرحة أحطها على راسي”.

المصدر: تويتر