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الطاقة على جدول أعمال ولي العهد في زيارة كوريا الجنوبية

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 10:30 صباحًا
الطاقة على جدول أعمال ولي العهد في زيارة كوريا الجنوبية

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ يعتزم زيارة كوريا هذا الأسبوع، فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ووفقاً لـ “رويترز”، الزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى لولي العهد منذ عام 1998.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول كوري جنوبي لـ “رويترز”: “سيوقّع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة”.

والسعودية أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية، واستوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.

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2019-06-24 2019-06-24
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