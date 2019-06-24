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“الرباعية الدولية” تدعو إيران لبحث حلول دبلوماسية

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 1:38 مساءً
“الرباعية الدولية” تدعو إيران لبحث حلول دبلوماسية

الرياض/ وكالات: قالت اللجنة الرباعية التي تضم كلا من السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، إنها تدعو إيران لبحث حلول دبلوماسية.

وأعربت اللجنة الرباعية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، عن قلقها بـ”شأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة”.

وأشار إلى الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة في 12 مايو/آيار الماضي، وفي خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وتابع البيان الرباعي ” وفق الاناضول ندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، ونحثُّ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر”.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

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2019-06-24
عربي ودولي
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