تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بعد شكوى من البشير.. حملة لمكافحة البعوض داخل سجن كوبر وفي محيطه كل الوطن خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كل الوطن بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس إدارة وكبار مسؤولي هيئة الرياضة كل الوطن لحظات رعب.. مسافرة استيقظت فوجدت نفسها وحيدة على متن طائرة كل الوطن الحكومة اليمنية: هجوم مطار أبها يثبت عدم جدية الحوثيين في السلام كل الوطن وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث الأزمة الإيرانية كل الوطن “الرباعية الدولية” تدعو إيران لبحث حلول دبلوماسية كل الوطن الطاقة على جدول أعمال ولي العهد في زيارة كوريا الجنوبية كل الوطن فنانة سعودية ترتدي حجابا عصريا يكشف خصلا من شعرها كل الوطن هجوم إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها والحصيلة قتيل و7 جرحى
» » بعد شكوى من البشير.. حملة لمكافحة البعوض داخل سجن كوبر وفي محيطه

بعد شكوى من البشير.. حملة لمكافحة البعوض داخل سجن كوبر وفي محيطه

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 2:04 مساءً
بعد شكوى من البشير.. حملة لمكافحة البعوض داخل سجن كوبر وفي محيطه

قالت وسائل إعلام سودانية، إن السلطات نفذت حملة رش لمكافحة البعوض في محيط سجن كوبر بعد أن اشتكى الرئيس المخلوع عمر البشير في سجنه من هذه الحشرة.

وذُكر في هذا الشأن أن أعمال الرش بقصد مكافحة البعوض بدأت داخل سجن كوبر مؤخرا، على خلفية شكوى الرئيس المخلوع من انتشار البعوض داخل السجن، وذلك أثناء نقله إلى نيابة مكافحة الفساد الأسبوع الماضي.

ونقلت مواقع إخبارية سودانية عن صحيفة “التيار” أن السلطات قامت بأعمال صيانة عامة منتظمة للحمامات داخل السجن، وقامت بتركيب “مقاعد إفرنجية”، كما عالجت طفح مياه الصرف الصحي التي كانت تغطي مساحات كبيرة، وتتسبب في روائح كريهة، وتساعد على توالد البعوض وانتشاره.

وفي سياق آخر، أفيد بأن الرئيس المخلوع يتناول وجباته الغذائية بالحجز من خارج السجن “خدمة دليفري”، ويُزود بكميات من عصير الفاكهة.

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كان قد اشتكى في وقت سابق خلال زيارة قامت بها مفوضية حقوق الإنسان من كثرة البعوض في سجن كوبر، حيث يقبع في غرفة مزودة بسريرين ودورة مياه داخلية.

المصدر: أخبار السودان

رابط مختصر
2019-06-24 2019-06-24
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن