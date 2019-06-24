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مصر.. الأزهر يدخل على خط أزمة التحرش من بعض لاعبي “الفراعنة”

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 5:53 مساءً
مصر.. الأزهر يدخل على خط أزمة التحرش من بعض لاعبي “الفراعنة”

تدخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعد أزمة التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة في منتخب مصر، ووجه رسالة للاعبي منتخب مصر على هامش كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتب المركز عبر صفحته الرسمية: “الأخلاق مقوم أساسي من أهم مقومات أي عمل ناجح في أي مجال، وهي مكون رئيس من مكونات الشخصية الإنسانية، فلا تكتمل إنسانية إنسان ولا يتم دينه إلا بالالتزام بالأخلاق الحميدة”.

وتابع البيان: “فينبغي على اللاعب أن يحافظ على سلوكياته داخل الملعب وخارجه، فإنه محط أنظار المشجعين، والانحراف السلوكي له داخل الملعب أو خارجه ينعكس سلبًا على مشجعيه ويؤثر فيهم”.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره من الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية، بعدما فاز “الفراعنة” باللقاء الأول بهدف نظيف على زيمبابوي، وخسرت الكونغو من أوغندا بهدفين دون رد.

المصدر: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

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2019-06-24
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