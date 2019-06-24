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ترامب يفرض عقوبات على المرشد الإيراني خامنئي (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 10:38 مساءً
ترامب يفرض عقوبات على المرشد الإيراني خامنئي (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب عدد مسؤولين إيرانيين كبار.

ووقع ترامب، اليوم الاثنين مرسوما بفرض العقوبات، وأوضح أنها تأتي ردا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إنه لا يسعى لنزاع مع إيران، وإنه يريد من طهران أن “توقف دعم الإرهاب”.

كما أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أنه يرغب في “عقد صفقة” مع الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين إن المرسوم الجديد الذي وقعه الرئيس ترامب سيجمد “مليارات الدولارات” الإضافية على الحسابات الإيرانية.

وأعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 8 قياديين كبار في الحرس الثوري الإيراني. كما أكد منوشين أنه ستفرض أيضا عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأشار منوشين إلى أن وزارة الخزانة كانت تدرس فرض العقوبات قبل إسقاط الطائرة المسيرة، والولايات المتحدة لم تتشاور مع حلفائها بشأن هذه العقوبات.

المصدر: رويترز

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