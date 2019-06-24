من هم القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 من القياديين الكبار في الحرس الثوري الإيراني ردا على إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة كلا من:

علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية للحرس الثوري الذي أشارت الخزانة الأمريكية إلى أنه هدد بإغلاق مضيق هرمز

Rear Admiral Alireza Tangsiri, in a speech on the advent of the 39th anniversary of the liberation of Southwestern city of Khorramshahr from the military of former Iraqi dictator Saddam Hussain, reassured that Tehran is not after war but is fully prepared to defeat any aggression pic.twitter.com/q9RWQo4cjx — Iran Embassy Dhaka, Bangaldesh (@IraninDhaka) May 25, 2019

أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوية للحرس الثوري الذي تعتبره الولايات المتحدة مسؤولا عن إسقاط الطائرة

Brigadier General Amir Ali Hajizadeh, the commander of the #IRGC’s Aerospace Force, says that #Iran has gained the capability to export arms. pic.twitter.com/QMe9lt2uXv — Press TV (@PressTV) November 29, 2018

محمد باكبور قائد القوة البرية للحرس الثوري الذي تفرض عليه العقوبات بسبب دور قواته في سوريا

The suicide bomber and two members of the terrorist group who killed 27 #IRGC personnel in SE #Iran had #Pakistani nationality: Brigadier General Mohammad Pakpour pic.twitter.com/PzSCFcZc5I — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 19, 2019

5 قادة في الوحدات البحرية في الحرس الثوري

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما اليوم الاثنين بفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية يوم 20 يونيو الجاري.

واستهدفت العقوبات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والقادة الـ 8 المذكورين. كما أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات