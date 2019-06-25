بعد الهجوم الضاري عليها.. ميريام فارس تعتذر للشعب المصري

تلقى الفنان الكبير هاني شاكر مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية ميريام فارس التي تستعد لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية.

وأكدت ميريام على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعابيرها خلال المؤتمر الصحفي.

وأشارت ميريام خلال المكالمة التليفونية الى أنه تم فهم كلماتها وتعابيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى. مشيرة الى انه لايمكن لأحد ان يزايد على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.

وجاء بيانها مخاطبة الشعب المصري والذي أرسلته إلى الفنان هاني شاكر بصفته رمزا فنيا مصريا وعربيا وكنقيب الموسيقيين المصريين كالتالي:

أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب, على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22-6-2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرح عليّ وهو: “لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علمًا أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟” كان جوابي واضحًا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيًا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي. أعيد وأكرر قلتُ : “صارت” يعني “أصبحَت” وليس “صِرتُ” يعني “أصبحتُ” والفرق شاسع، وأكملت كلامي قائلة : لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي “لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثا في الأسبوع” وهذا منطقي جدًا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر. أنا لم أتعال على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعال على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر.

وأضافت : أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب. يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر، و أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة “تحيا مصر” أعيد وأكرر : “تحيا مصر”.

مريم فارس كانت قد تسببت فى موجة من الغضب بعد تصريحاتها فى المؤتمر الصحفى قبل حفلها بمهرجان موازين، والتى بررت خلالها سبب غيابها عن الحفلات فى مصر.

وقالت مريم فارس إن غيابها بعد الثورة جاء بسبب ارتفاع طلباتها المادية وهو ما جعلها “ثقيلة على مصر”، وهو ما قابلته وسائل الاعلام المصرية بغضب شديد.