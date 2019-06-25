أعمال مؤتمر المنامة تنطلق في البحرين

تنطلق، الثلاثاء، أعمال مؤتمر المنامة حول السلام والازدهار في الشرق الأوسط بالعاصمة البحرينية، وعلى مدى يومين.

وقال بيان للخارجية المغربية، إن إطارا من وزارة الاقتصاد والمالية سيشارك في أشغال الورشة حول السلام والازدهار التي تحتضنها المنامة.

كذلك لفت البيان إلى أن المشاركة تأتي انطلاقا من موقف المغرب الثابت بحل دولتين تتعايشان جنباً إلى جنب في سلام واستقرار، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أضاف البيان أن المشاركة تتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

“خطة ترمب.. خطة العمل”

وتنطلق المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط في البحرين، الثلاثاء، فيما يصفه البيت الأبيض بأنه “محاولة لضخ 50 مليار دولار من الاستثمارات”.

وبموجب الخطة، ستساهم الدول المانحة والمستثمرون بنحو 50 مليار دولار في المنطقة، منها 28 مليارا للأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، و7.5 مليار للأردن، وتسعة مليارات لمصر، وستة مليارات للبنان.

ومن بين 179 مشروعا مقترحا هناك طريق بتكلفة خمسة مليارات دولار لربط الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدم جاريد كوشنر، صهر ترمب، الخطة في كتيبين مليئين بالرسومات والإحصائيات التي تشبه نشرة الاستثمار، وقد أطلق عليها مرارا “خطة العمل”.

يذكر أن كوشنر أحد كبار مستشاري ترمب وصهره وهو قادم من عالم العقارات في نيويورك.

وكالات