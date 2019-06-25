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“الإعلام المرئي والمسموع”: أكثر من مليون تذكرة للسينما بيعت خلال عام واحد

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 12:48 مساءً
“الإعلام المرئي والمسموع”: أكثر من مليون تذكرة للسينما بيعت خلال عام واحد

قالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية إن الإحصاءات تؤكد أن أكثر من مليون تذكرة للسينما بيعت في المملكة خلال عام واحد.

ويدل هذا الرقم على وجود إقبال كبير على صالات السينما في المملكة، على الرغم من أن انطلاق هذا النوع من الأنشطة الترفيهية في السعودية يعود إلى عام 2018، وبصالتي عرض فقط.

وتسعى هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية إلى الوصول إلى 80 دارا للسينما تحتوي على 700 شاشة عرض، بنهاية عام 2020.

وبلغ عدد المقاعد عام 2018 بصالات السينما في المملكة 973 مقعدا، وسيرتفع بنهاية العام الجاري إلى 12133 مقعدا في 27 دارا للعرض.

أما في عام 2020، سيبلغ عدد المقاعد 30 ألفا في جميع صالات السينما بمناطق السعودية الـ13، حسب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

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2019-06-25 2019-06-25
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