انهيار مبنى تحت الإنشاء يودي بحياة مقيمين في ينبع

كل الوطن – الرياض: قضى مقيمان مصري وباكستاني وأصيب ثالث في حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء في حي البندر بمحافظة ينبع ، وذكر المتحدث الرسمي للمديرية بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن إدارته تلقت بلاغا عن حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء مكون من دورين وملحق مقام من الكمرات الحديدية والحوائط الخرسانية الحاملة و مسقوف من الزنك والخرسانة المسلحة واحتجاز ثلاثة عمال أسفل المبنى المنهار تحت الأنقاض هرعت إثره الفرق ومنها فرقة التدخل في حوادث الانهيارات وفرقة مساندة من إدارة بدر للموقع تساندها فرق من بلدية ينبع والأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع والصحة والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية وبعض الشركات الصناعية و شركة ياسرف حيث عملت الفرق على إزالة الأنقاض وقص الكمرات الحديدية وإخراج شخص مصاب باكستاني الجنسية ونقله إلى مستشفى ينبع العام ، كما تم العثور على أحد المحتجزين بعد إزالة جزء من الأنقاض متوفى وهو باكستاني الجنسية يبلغ من العمر 46 عاما ،وأخيرا وخلال عمليه البحث ورفع الأنقاض عثر على المحتجز الثالث مصري الجنسية وتم إخراجه متوفى ، وجرى تأمين السلامة في الموقع كما تم الرفع لمحافظ ينبع بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدأ في إجراءات التحقيق و تسلم الموقع .