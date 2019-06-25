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وزير المالية الجدعان على رأس وفد المملكة في “مؤتمر البحرين”

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 2:13 مساءً
وزير المالية الجدعان على رأس وفد المملكة في “مؤتمر البحرين”

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، سيشارك على رأس وفد في “مؤتمر البحرين”.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن وزير الدولة محمد آل الشيخ ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، يشاركان إلى جانب الجدعان في الوفد السعودي إلى ورشة عمل “السلام من أجل الازدهار” التي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية يومي 25 و 26 يونيو.

وبحسب الوكالة، فإن مشاركة المملكة “تأتي استمرارا لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم”.

وجددت المملكة العربية السعودية “تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

ودعت السعودية إلى “تشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل”، مؤكدة “دعمها كل الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي”.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء “ورشة المنامة”، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، في ظل رفض الفلسطينيين لهذا المؤتمر، الذي يعد الجزء الاقتصادي من “صفقة القرن”.

وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي، أن خطتها للسلام تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

المصدر: واس

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