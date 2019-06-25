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رئيس جمعية مدافعة عن المثليّة ينوي الترشّح لرئاسة تونس

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 2:39 مساءً
رئيس جمعية مدافعة عن المثليّة ينوي الترشّح لرئاسة تونس

أعلن منير بعتور رئيس “جمعية شمس” المدافعة عن حقوق مثليي الجنس في تونس عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه استكمل الإجراءات اللازمة للترشح وقيادة البلاد إذا ما اختاره الناخب.

وقال بعتور في تصريح لإذاعة “صبرة إف إم” المحلية إنه حصل على التزكيات اللازمة لاستكمال الملف القانوني الذي يخوله الترشح، مشيرا إلى أنه سيقدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا بديلا لما يطرح حاليا على الساحة التونسية.

يشار إلى أن “جمعية شمس” تم تسجيلها في 18 مايو 2015، و”تكافح مظاهر تجريم المثلية الجنسية، وتجهد لرفع مستوى الوعي الصحي لتفادي الأمراض المنقولة جنسيا”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في العاشر من نوفمبر المقبل، حسب الهيئة العليا للانتخابات في البلاد.

المصدر: “صبرة إف إم”

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