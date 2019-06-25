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سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الصين لدى المملكة

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 7:05 مساءً
سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الصين لدى المملكة

الدمام – واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وتشينغ، يرافقه عدد من منسوبي السفارة.

ورحب سموه في مستهل الاستقبال بالسفير الصيني ومرافقيه، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة بالصين وثيقة بفضل التبادل التجاري الكبير بين البلدين، الذي كان بوابة توثيقها وتعزيزها، منوهاً بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون مع الصين لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن ذلك تجلى في الاتفاقيات والشراكات الموقعة في زيارة سمو ولي العهد العام الماضي، التي أكدت تلاقي التوجهات الاستراتيجية للصين مع رؤية المملكة 2030، الذي سينعكس بدوره على التواصل الاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدين، متمنياً سموه للصين حكومةً وشعباً التوفيق.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، أعرب سفير الصين لدى المملكة، عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال، وعلى إشادة سموه بالعلاقات الثنائية الوثيقة والمتطورة، مبيناً أن الصين حريصةٌ على استمرار تطور هذه الشراكة بين البلدين، وصولاً إلى أن تكون شراكة استراتيجية طويلة الأمد، متمنياً للمملكة حكومة وشعبا مزيداً من التقدم والرخاء. –

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