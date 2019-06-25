من أجل إيران حرة.. الجالية الإيرانية تتظاهر أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل

متابعات- اورينت نت : نظمت الجالية الإيرانية ومناصرو المقاومة الإيرانية تظاهرة في ساحة شومان بمدينة بروكسل أمام مقر الاتحاد الأوروبي السبت الماضي، وذلك بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية لانطلاق المقاومة والكفاح ضد نظام الملالي، ويوم الشهداء والسجناء السياسيين، ويوم تأسيس جيش التحرير الوطني، والذي يصادف 20 من حزيران.

ووجهت السيدة مريم رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رسالة متلفزة إلى المتظاهرين قالت فيها: نظام ولاية الفقيه البالي محصور من قبل مجتمع ناقم ومستاء بشدة، لقد وصلت الحالة إلى حد، يشبه الأيام الأخيرة لنظام الشاه، بحيث أعضاء مجلس شورى الملالي يدقّون باستمرار ناقوس الخطر للنظام ويحذّرون من الكارثة التي تحمله الأيام لنظامهم.

وأضافت “الملا روحاني ووزراؤه يقولون إن وضع النظام لم يكن متدهورًا على الإطلاق خلال الأربعين سنة الماضية، مثلما هو عليه الآن”.

إرساء الحرية من جانبه، قال سترون ستيفنسون منسق الحملة من أجل التغيير لإيران، “نحن نواجه نظاما مجرما، لقد جند الملالي وزارة المخابرات والأمن التابعة لهم من أجل العثور على جميع المعارضين لنظامهم الشيطاني وتصفيته”.

وأضاف نحن ندعم المواطنين الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع.. إننا نقف بجانبهم لأن هدفي إرساء الحرية والديمقراطية والعدالة والقضاء على هذا النظام الاستبدادي.

بدوره، ألقى الدكتور ألخو فيدال كوآدراس النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي كلمة، ذكر فيها أن الدكتاتورية الدينية قامت بكل ما كان في وسعها من أجل القضاء على معارضتها الرئيسية، خطط إرهابية متتالية. وهناك إرهابيون منهم دبلوماسيون للنظام حيث يحتجزون هنا. ولقد قام النظام بحملة واسعة للتشهير والتسقيط، علينا مواجهتها مما يشكل جانبًا لنضالنا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.

النظام الفاشي من جهته، ذكر هيثم المالح رئيس لجنة القضاء في المعارضة السورية، أنه قبل مجيء هذا النظام الفاشي الديني كانت المنطقة كلها باستقرار، وبعد مجيئه عمل خلايا في كل المنطقة من أجل ما يسمى بتصدير ثورتهم إلى الخارج ومن أجل السيطرة على المنطقة، وبالتالي هم الذين اخترعوا الإرهاب في المنطقة وهم الذين اخترعوا داعش.

ومن جانبها، قالت زينت ميرهاشمي من المعارضة الإيرانية وعضو منظمة فدائيي خلق الإيرانية وعضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “يمكن إسقاط هذا النظام وتغييره على أيدي الشعب الإيراني ومقاومة الشعب الإيراني”.