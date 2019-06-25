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مصر.. حيلة ماكرة للاستيلاء على ملايين الجنيهات من أشهر البنوك

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 7:46 مساءً
مصر.. حيلة ماكرة للاستيلاء على ملايين الجنيهات من أشهر البنوك

تمكنت قوات الأمن في مصر من القبض على شخص انتحل صفة عميل بأحد البنوك الكبرى واستولى على كامل المبلغ الموجود في حسابه والبالغ 25 مليون جنيه (مليون و488 ألف دولار).

ووفقا للتحريات فقد اتفق مدير الخدمات المصرفية بالبنك المذكور، مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وأفشى الأول بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اصطنعا بطاقة رقم قومي انتحل بها الثاني صفة العميل الأصلي للاستيلاء على المبلغ، وأخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتان سكنيتان في كورنيشي الإسكندرية والنيل بالزمالك بإجمالي 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالي 5 ملايين جنيه.

وبتقنين الإجراءات ضبط المتهمان وفتشت أماكن إقامتهما في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وباشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها وأمرت بحبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات والتحفظ على جميع ممتلكاتهما.

وفي نفس السياق، ضبط الأمن كلا من المدير العام للشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في مصر، ومدير إدارة المشتريات السابق متلبسين بتسهيل استيلاء شركة مقاولات خاصة على مبلغ 1,5 مليون جنيه من قيمة الأعمال التي تنفذها ببعض المدارس التابعة للمحافظة، من خلال التلاعب في مستندات بعض العمليات المسند تنفيذها للشركة، ما مكنها من صرف المبلغ بدلا من تحويله لصالح البنك الممول للأعمال.

المصدر: RT

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جرائم وحوادث
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