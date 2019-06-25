صحفي إسرائيلي ساخرا يشهر جواز سفره أمام جمعية مكافحة التطبيع في المنامة

تناقلت مواقع عربية صورة لصحفي إسرائيلي يظهر فيها وهو يحمل جواز سفره أمام “الجمعية البحرينة لمكافحة التطبيع مع العدو الصهيوني” في المنامة.

وأثارت الصورة غضبا واسعا على ممارسات وسلوكيات الوفد الإعلامي الإسرائيلي الذي حط في المنامة لتغطية فعاليات “ورشة البحرين” للاستثمار في فلسطين التي انطلقت أعمالها اليوم، وسط مقاطعة بلدان عربية وتعهدات فلسطينية بإفشالها إلى جانب “صفقة القرن”.

وتأتي هذا التغريدة بعد ساعات من تغريدة لصحفي آخر، وهو يحمل زجاجة بيرة لبنانية، معلقا تحتها: “مع البيرة اللبنانية في البحرين. شرق أوسط جديد”.

واعتبر كثيرون تغريدة الصحفي الإسرائيلي وإبراز جواز سفره سخرية من البحرينيين، ووقاحة منقطعة النظير. وعلق المغرد تركي الشلهوب بأن “سلوك هذا الصحفي الإسرائيلي سخرية من البحرينيين”، داعيا إلى طرده.

وردا على الصحفي الإسرائيلي لجأ مواطنون بحرينيون إلى رفع علم فلسطين إلى جانب علم بلادهم.

وكان رافيد نشر اليوم صورة له وهو يعاقر “جعة لبنانية” في البحرين، وكتب تعليقا مرفقا يقول: “مع البيرة اللبنانية في البحرين. شرق أوسط جديد”.

وقبل ذلك، نشر صورة له في الطائرة، معلنا أنه متوجه إلى عمان في طريقه إلى البحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي “المثير للجدل”.

المصدر: تويتر + RT