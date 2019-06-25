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بيع أملاك رجل أعمال سعودي شهير في مزاد علني

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2019 - 11:06 مساءً
بيع أملاك رجل أعمال سعودي شهير في مزاد علني

حددت محكمة التنفيذ في مدينة مكة المكرمة السابع من الشهر المقبل موعدا لبيع 11 عقارا تعود ملكيتها لرجل أعمال ورئيس ناد رياضي شهير في المدينة المقدسة.

ويأتي هذا المزاد لتسديد ديون مترتبة على رجل الأعمال السعودي الشهير تبلغ أكثر من 350 مليون ريال لصالح مساهمين وشركة عقارية.

وأظهرت وثائق رسمية أن المزاد العلني سيشمل بيع 11 قطعة أرض مختلفة المساحات ذات مواقع متميزة، منها أرض مخصصة للبناء بحي النوارية بمساحة 410 آلاف متر مربع، وأرض زراعية بضاحية شرائع المجاهدين بمساحة 116 ألف متر مربع، ومخطط سكني يجري اعتماده بحي الجعرانة بمساحة 156 ألف متر مربع، و3 قطع أراض صناعية بضاحية الجعرانة بمساحة إجمالية 310 آلاف متر مربع، و3 قطع سكنية بحي الجعرانة بمساحة إجمالية 282 ألف متر مربع، وأرض زراعية بوادي كتايت بمساحة 10 آلاف متر مربع، وأرض تجارية بموقع متميز وحيوي في مكة المكرمة.

المصدر: عكاظ

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