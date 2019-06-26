غوتيريش يدعو لمواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى ضرورة “مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.

جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين الدوليين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) والمنعقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار غوتيريش، إلى أنه “منذ ما يقرب من سبعة عقود والأونروا، تفي بولايتها بفعالية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم”.

وأضاف أنه “أمر مأساوي أننا لم نتوصل بعد إلى حل سياسي يلبي احتياجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وحذر غوتيريش، خلال المؤتمر من أن “الأنروا، ستواجه نهاية يونيو/حزيران الجاري، أول عجز تمويلي في 2019، وهو العجز الذي سيتفاقم ما لم يتحرك المجتمع الدولي على وجه السرعة”.

وأردف قائلا “الأونروا، اتخذت تدابير استثنائية للإصلاح وضبط التكاليف لتقليل الإنفاق غير الفعال، وتمكنت خلال السنوات الخمس الماضية، من توفير 500 مليون دولار عن طريق اعتماد تدابير داخلية”.

وتابع “حافظت الأونروا، على عملياتها خلال نصف هذا العام تقريبًا، بفضل المساهمات السخية من الدول الأعضاء وغيرها، لكن مع نهاية هذا الشهر، تواجه الأونروا أول نقص تمويلي، والذي سيستمر في النمو ما لم نتحرك على وجه السرعة”.

وأوضح أمين عام المنظمة الأممية، أن “ملايين الأطفال استفادوا من خدمات الأنروا التعلمية وفي غزة وحدها، يعتمد مليون لاجئ فلسطيني على الأونروا، للحصول على الغذاء، وحافظت الأونروا على عملياتها خلال نصف هذا العام تقريبًا بفضل المساهمات السخية من الدول الأعضاء وغيرها”.

وأشار إلى قرار وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي اتخذ في مارس/آذار الماضي، لإطلاق صندوق تبرعات للأونروا، من خلال البنك الإسلامي للتنمية.

واستدرك قائلا “مثل تلك الجهود ستستغرق عدة سنوات لإظهار نتائج مالية كبيرة، واليوم أنا أدعو المانحين للمحافظة على نفس الدعم المالي الذي تم تقديمه للأنروا العام الماضي (1.2 مليار دولار)”.

وكالات