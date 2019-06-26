هشّمت رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها

تلجأ الزوجات عادةً إلى طرق واساليب مختلفةٍ لجذب انتباه ازواجهن، فمنهن من تهتم بمظهرها وشكلها، ومنهن من تظل ملازمةً له معظم الوقت للاهتمام به، ومنهن من تختار اسلوب التجاهل لاعتقادها أنها ستجذبه بهذه الطريقة، لكن هذه السيدة لجأت إلى طريقةٍ صادمةٍ ومروعةٍ لا يمكن لاحد توقعها حيث قررت تهشيم رأس طفلها لجذب انتباه شريكها.

وفي التفاصيل، أقدمت أمٌ بريطانيةٌ تجردت من امومتها على تحطيم جمجمة طفلها البالغ من العمر 6 أشهر فقط، والتقطت مقطع فيديو لها، وهي ترتكب جريمتها لترسله إلى شريكها، الذي كانت تربطها علاقة متوترة به.

وأصيب شريكها بصدمةٍ كبيرةٍ مما فعلته زوجته كيم فروست، 37 عاماً، وأبلغ الشرطة عن فعلتها ليتم القبض عليها ونقل الرضيع إلى المستشفى، حيث تبين أنه مصابٌ بكسورٍ في الجمجمة وتورمٍ في المخ.

وقال الأطباء إن إصاباته تعادل الإصابات التي يتعرض لها الشخص في حادث سيارةٍ، أو سقوطه من نافذة الطابق الأول.

وخضعت الأم للمحاكمة و حكم عليها بالسجن 4 سنوات، بعدما اعترفت بقسوتها على الطفل وإهمالها له.

ورغم من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الطفل إلا أنه تجاوزها، وتحسنت حالته ويتم رعايته الآن من قبل عائلةٍ أخرى.