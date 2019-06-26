تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن دراسة: سيطرة النساء على خزانة الملابس تزيد المشاكل الزوجية! كل الوطن شخصيات فلسطينية وإسرائيلية توقع إعلانا يدعو لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين كل الوطن هشّمت رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها كل الوطن غوتيريش يدعو لمواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين كل الوطن سيرأس وفد المملكة في قمة دول الـ20 في اليابان.. ولي العهد يغادر في زيارة إلى كوريا كل الوطن بلقيس فتحي تربح قضيتها ضد مي العيدان.. كل الوطن بيع أملاك رجل أعمال سعودي شهير في مزاد علني كل الوطن سقوط مريع لسيارة من ارتفاع 150 مترا! (فيديو) كل الوطن بالفيديو.. لحظة قبض القوات الخاصة السعودية على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن كل الوطن شاهد.. قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم
» » هشّمت رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها

هشّمت رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 1:44 صباحًا
هشّمت رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها

تلجأ الزوجات عادةً إلى طرق واساليب مختلفةٍ لجذب انتباه ازواجهن، فمنهن من تهتم بمظهرها وشكلها، ومنهن من تظل ملازمةً له معظم الوقت للاهتمام به، ومنهن من تختار اسلوب التجاهل لاعتقادها أنها ستجذبه بهذه الطريقة، لكن هذه السيدة لجأت إلى طريقةٍ صادمةٍ ومروعةٍ لا يمكن لاحد توقعها حيث قررت تهشيم رأس طفلها لجذب انتباه شريكها.

وفي التفاصيل، أقدمت أمٌ بريطانيةٌ تجردت من امومتها على تحطيم جمجمة طفلها البالغ من العمر 6 أشهر فقط، والتقطت مقطع فيديو لها، وهي ترتكب جريمتها لترسله إلى شريكها، الذي كانت تربطها علاقة متوترة به.

وأصيب شريكها بصدمةٍ كبيرةٍ مما فعلته زوجته كيم فروست، 37 عاماً، وأبلغ الشرطة عن فعلتها ليتم القبض عليها ونقل الرضيع إلى المستشفى، حيث تبين أنه مصابٌ بكسورٍ في الجمجمة وتورمٍ في المخ.

وقال الأطباء إن إصاباته تعادل الإصابات التي يتعرض لها الشخص في حادث سيارةٍ، أو سقوطه من نافذة الطابق الأول.

وخضعت الأم للمحاكمة و حكم عليها بالسجن 4 سنوات، بعدما اعترفت بقسوتها على الطفل وإهمالها له.

ورغم من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الطفل إلا أنه تجاوزها، وتحسنت حالته ويتم رعايته الآن من قبل عائلةٍ أخرى.

رابط مختصر
2019-06-26 2019-06-26
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن