شخصيات فلسطينية وإسرائيلية توقع إعلانا يدعو لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين

وقعت مئات الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية على اعلان يدعو الى إنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية ان الاعلان يحث على إقامه دوله فلسطينية الى جانب دوله اسرائيل، استناداً الى قرارات مجلس الأمن رقم (242 و 338 ومبادرة السلام العربية).

ويأتي التوقيع على هذا الإعلان رداً على “صفقه القرن” التي رفضتها القيادة الفلسطينية وترفضها قطاعات وشخصيات ودعاه سلام اسرائيليين.

ويتزامن الإعلان مع بدء جلسات الورشة التي دعت اليها الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستعقد في البحرين يوم غد الثلاثاء.

وينص البيان “نحن اسرائيليين وفلسطينيين، نؤمن بأن التوصل الى اتفاق سياسي دائم للصراع الاسرائيلي الفلسطيني يجب أن يستند الى مبدأ دولتين لشعبين، على أساس قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 ومبادرة السلام العربية”، ومن الموقعين على البيان:

قائمة الموقعين من الاسرائيليين:

1-ثابت أبو راس

2-كوليت أفيطال

3-ياعيل أغمون

4-ياريف أوبينهايمر

5-درور إيتيكس

6-عامي أيالون

7-طلب الصانع

8-أرييه أرنون

9-آفي بوسكيله

10-يوسي بيلين

11-غادي بالتيانسكي

12-دانييل بن سيمون

13-إيلان باروخ

14-شلومو بروم

15-رومان برونفمان

16-غادي غافرياهو

17-ايريس دوتان كاتس

18-نيتسان هوروفيتس

19-عبري فيربين

20-أبشالوم فيلان

21-فواز حسين

22-نعومي حزان

23-يهودا حشاي

24-داني ياتوم

25-ران كوهين

26-يهودا لانكري

27-إيتي ليفني

28-عنات مئور

29-عمرام متصناع

30-آري مشعالي

31-كسينيا سبيتلوفا

32-حيمي سال

33-ايلي سافران

34-يورام عيشيت

35-ايلان باز

36-أوفير باز بينيس

37-أورني بيتروشكا

38-ياعيل باتير

39-يائير تصابان

40-دادي تسوكير

41-مناحيم كلاين

42-بوعاز كارني

43-موسي راز

44-يوفال رحاميم

45-تصالي ريشيف

46-شكيب شنان

47-غدعون شيفير

48-ليئا شاكديئيل

49-غدعون شير

50-طاليا ساسون

ومن قائمة الموقعين الفلسطينيين:

1-حسين الشيخ

2-محمد المدني

3-د.حسين الأعرج

4-د.زياد البندك

5-د.أنور أبو عيشه

6-د.شداد العتيلي

7-د.سميح العبد

8-د.فتحي أبو مغلي

9-د.خالد القواسمي

10-د.عبد الرحمن حمد

11-هشام عبد الرازق

12-نديم براهمه

13-محمد أبو رمضان

14-د.سمير حليله

15-أشرف العجرمي

16-ماهر غنيم

17-بشار جمعه

18-د.عمر الغول

19-د.جواد الناجي

20-علاء حسني

21-د.سحر القواسمي

22-صلاح شديد

23-نادر خلفاوي

24-حسن شتيوي

25-راسم جيوسي

26-د.نجاة الأسطل

27-داوود الزير

28-د.عبدالله عبدالله

29-د.محمد حجازي

30-منى الخليل

31-ناصر طهبوب

32-غازي الخليلي

33-ديب أحمد

34-أحمد عباس

35-منير سلامه

36-ناصر الجاغوب

37-الشيخ خميس عابده

38-الكاهن حسني السامري

39-الأرشمندريت عبدالله جوليو

40-الأب طلعت عواد

41-د.رياض مشعل

42-نضال فقها

43-د.فيرا بابون

44-نضال عامر

45-د.جوهر صايج

46-ربحي دوله

47-هاني الحايك

48-سعيد حمد

49-حسين عبد الخالق

50-د.محمد عوده

المصدر: “القدس” دوت كوم