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دراسة: سيطرة النساء على خزانة الملابس تزيد المشاكل الزوجية!

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 2:06 صباحًا
دراسة: سيطرة النساء على خزانة الملابس تزيد المشاكل الزوجية!

أكدت دراسة بريطانية حديثة، أن النساء يسيطرن على أجزاء كبيرة من مساحات المنازل لتخزين احتياجاتهن مقارنة بالرجال الذين يحصلون على مساحات ضئيلة جدًا، يضعون فيها متعلقاتهم وربما لا يجد بعض الرجال هذه المساحة الضئيلة ليحتفظوا بأغراضهم في الفناء أو في حديقة المنزل.

وكشفت الدراسة التي نشرت في صحيفة “تلغراف”، أن المرأة تسمح للرجل بأخذ 3 أدراج فقط ورفا وثلث خزانة الملابس كي يضع ثيابه، في حين أنها تسيطر على بقية مساحات التخزين في المنزل، وتمثل هذه مشكلة كبيرة جدا للرجال تتسبب في عدم حفاظهم على أشيائهم الأمر الذي يؤدي للمزيد من المشاكل الزوجية.

وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة “أنجليان هوم إيمبروفمينت”، التي تهتم بصناعة الأثاث، إلى أن 28٪ من الرجال يشعرون بالضيق بسبب كثرة الأشياء التي تحتفظ بها المرأة.

وأوضحت الدراسة، أن إحدى السيدات ألقت بعضا من ملابس زوجها لأنها زائدة عن مساحة التخزين.

وكشف أحد الرجال الذين خضعوا للدراسة، أنه يمتلك فقط 3 خزن لوضع ملابسه ولكن زوجته تمتلك 11 خزنة.

وعلى الرغم من كل هذه الأماكن التي تملكها المرأة لتخزين احتياجاتها، إلا أنها تحتاج دومًا للتسوق، ولا تكتفي بالموجود لديها، وهذا يثبت أنها تتسوق ليس لتلبية احتياجاتها ولكن رغبة منها في التنوع.

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