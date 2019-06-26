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تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 9:59 صباحًا
تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :”بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة، والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية”.

وأردف: “كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام”.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة.

وكان آل الشيخ قد أعلن في مارس الماضي استمراره في منصبه على رأس الاتحاد العربي حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه ولجانه لما فيه تطور ونجاح رياضة كرة القدم في المنطقة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي الـ65 الذي عقد بالرياض.

وأعلن حينها رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

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2019-06-26
عربي ودولي
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