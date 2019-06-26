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وفاة المخرج محمد النجار بعد صراع مع المرض

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 10:03 صباحًا
وفاة المخرج محمد النجار بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج محمد النجار، عن عمر يناهز 65 عاما.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لمصراوي أنه لم يتحدد حتى الآن موعد إقامة الجنازة والعزاء. وكان النجار قد تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

يذكر أن “النجار” تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج سنة 1979، وكان يُدرس في العديد من المعاهد الفنية المصرية.

بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلما، مع العديد من المخرجين السينمائيين. في عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم (زمن حاتم زهران) بطولة نور الشريف.

وله العديد من الأفلام الناجحة ومنها (الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب، عوكل).

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2019-06-26 2019-06-26
فنون ونجوم
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