أطباق شعبية جدا على مائدة ولي العهد السعودي في سيئول!

احتفت كوريا الجنوبية بولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان على طريقتها، وخاصة بما يخص قائمة الطعام المقدمة بمأدبة الغذاء الرسمية، التي أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه.

وتضمنت قائمة الطعام، التي جاءت باللغتين الكورية والعربية، أطباقا كورية شعبية كـ “بيبمباب” (خليط من الخضار الجبلية) مع حساء القصر الملكي ولحم ضلوع البقر المشوي وسلطة لحم السلطعون وأذن البحر المبخرة من جزيرة تشونغ سان.

كما احتوت لائحة الطعام حساء مصنوعا من 5 أنواع من الحبوب. وشملت قائمة الحلويات آيس كريم التمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة بالإضافة لشاي “أوميجا” الشاي التقليدي الكوري.

يذكر أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1998.

المصدر: عكاظ